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Коммерсантъ FM
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Сколько ниточке ни виться

Александр Леви — о социальной сети Threads

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о текущих особенностях новой платформы.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

70 млн подтвержденных пользователей за два дня и угроза судебного разбирательства со стороны Twitter — пожалуй, пока только эти события можно назвать ключевыми для нового приложения Threads запрещенной в России компании Meta.

За хронологией появления и становления социальной сети трудно не замечать личного противостояния ее основателя Марка Цукерберга с нынешним владельцем Twitter Илоном Маском. Выглядит это примерно так: мальчишки во дворе поссорились, почти подрались, их разогнала бдительная мать одного из них. И теперь ребята собирают себе соратников, чтобы дружить против друг друга и всячески пакостить.

Совпадение ли, что запуск Threads состоялся практически сразу после того, как Twitter ввел ограничения на количество просмотров постов в день? И ведь очевидно, что новая соцсеть довольно сырая. Лента показывает всё и всех подряд вне зависимости от подписок. Личных сообщений нет, как и перевода постов и хештегов. Удалить аккаунт без привязанного профиля в Instagram (принадлежит Meta) невозможно.

Внутри атмосфера встречи одноклассников: старые мемы, неловкие шутки про то, какие все пожилые и чего тут теперь делать-то, непрошеная экспертиза завсегдатаев Twitter. В общем, полезного контента нет. Старые лосины на новой дискотеке. Что действительно здорово, так это тотальное отсутствие рекламы, кроме рекомендаций профилей прямиком из материнского Instagram.

Недавно фанбаза Цукерберга приросла заблокированным ранее в Twitter аккаунтом Elon Musk’s Jet, который публикует перелеты Илона Маска. Два рейса уже в ленте новой соцсети. В описании своего профиля разработчик Джек Суини предлагает также подписаться на еще один свой аккаунт — Mark Zuckerberg Jet. В нем пока единственная комплиментарная запись о приземлении Цукерберга на Threads.

С другой стороны, переизобретать соцсеть очень трудно. Чтобы в этом наглядно и полноценно убедиться, рекомендую сходить в отечественный аналог, как говорят его создатели, «нельзяграмма». «Россграм» недавно стал доступен в App Store. Соцсеть Шрёдингера. С одной стороны, это творение не оправдало ожиданий вовсе и одновременно оправдало их полностью, в зависимости от ваших ожиданий. Там не найти развитого профиля Ольги Бузовой, за которой громко бронировали аккаунт. Дизайн, верстку, интеллектуальную ленту тоже не отыскать. Зато легко почувствовать дух сети «Одноклассники».

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