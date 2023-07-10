ФСБ задержала организаторов незаконной миграции украинцев в Московском регионе

Сотрудники ФСБ задержали руководителей частной медицинской клиники в Московском регионе. По данным ведомства, они организовали канал незаконной миграции граждан Украины. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы УФСБ России по Москве и Московской области.

«На основании полученных фиктивных справок-приглашений более 150 иностранцев незаконно прибыли на территорию РФ и встали на миграционный учет в Московском регионе»,— говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции) (цитата по «Интерфаксу»).

В ведомстве сообщается, что сотрудники клиники организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении Московской области. Количество задержанных не уточняется.

Согласно статье УК РФ об организации незаконной миграции, задержанным может грозить лишение свободы сроком на 7 лет.