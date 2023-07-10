На «Иннопроме-2023» представили полностью российскую «Ласточку»

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром», она будет работать по 13 июля включительно. По данным организаторов, в ней принимает участие 700 компаний — рекордное количество за все время проведения выставки. Еще 400 компаний — в зоне VII Российско-китайского Экспо. Страну-партнера Белоруссию представляют 125 предприятий, включая Минский автомобильный завод, «Гомсельмаш», БелАЗ.

Группа «Синара» представила на выставке опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС10 и новый троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара-6254». ПК «Транспортные системы» презентовала первый российский серийный трехсекционный трамвай двустороннего движения 71–932 «Невский».

Официально в «Иннопроме» принимают участие делегации более чем из 35 стран и 25 регионов России. Для участия в главной стратегической сессии «Устойчивое производство» в Екатеринбург прилетели председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

«Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.

Николай Яблонский, Екатеринбург