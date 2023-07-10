Копейский завод изоляции труб оштрафовали за экологические нарушения

Прокуратура выявила экологические нарушения в работе Копейского завода изоляции труб. По информации областного надзорного ведомства, проверка проводилась совместно со специалистами министерства экологии области.

Были установлены нарушения в обращении с отходами и воздействии на атмосферный воздух. Не был предоставлен отчет за 2022 год о проведении экологического контроля, не исполнена проверка эффективности газоочистных установок, отсутствовали сведения о проверке показателей в паспорте установок.

Прокуратура привлекла предприятие к административной ответственности по статье 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации) и ч. 3 статьи 8.21 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации, неиспользование оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, приводящие к загрязнению).

Директор Копейского завода изоляции труб отреагировал на представление прокурора о природоохранных нарушениях. По информации прокуратуры, были устранены нарушения и приняты меры, направленные на недопущение подобных ситуаций в будущем.