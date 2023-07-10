Суд обязал волгоградских чиновников предоставить жилье многодетной семье

Администрация фрунзенского сельского поселения Волгоградской области должна предоставить многодетной матери квартиру — такое решение принял Краснослободский районный суд.

Иск в интересах 35-летней местной жительницы подала прокуратура Среднеахтубинского района. В надзорном ведомстве сообщили, что мать пятерых детей признана малоимущей с августа 2018 года; тогда же женщина встала на учет, как нуждающаяся в жилье, так как проживает в съемной квартире за неимением собственной. Многодетная мать «обращалась в администрацию Фрунзенского сельского поселения по вопросу обеспечения жильем, однако проблема не разрешилась», — сообщили в прокуратуре.

Жительница обратилась в надзорное ведомство: по результатам проверки было решено через суд, чтобы обязать администрацию предоставить благоустроенное жилое помещение.

Правоохранители сообщают, что будут контролировать исполнение решения, как только оно вступит в законную силу.

Дарья Васенина