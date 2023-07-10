Заявления о поступлении в ПГНИУ подали больше 11 тыс. абитуриентов

В этом учебном году приемная комиссия Пермского государственного национального исследовательского университета приняла 1184 заявления от абитуриентов на поступление в вуз. Как сообщает телеграм-канал вуза, самыми популярными специальностями у абитуриентов стали «Юриспруденция», «Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и технологии». Наиболее высокий конкурс на бюджетные места — у направлений «Судебная и прокурорская деятельность» (43,3 человека на место), «Реклама и связи с общественностью» (42,5), «Лингвистика» (34,4). По ряду специальностей историко-политологического, филологического и экономического факультетов конкурс на место составляет более 20 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На очную форму обучения число поступающих более чем в два раза превышает план приема у направлений «Биология» (218 заявлений на 95 мест), «География» (237 заявлений на 111 мест), «Прикладная математика и информатика» (319 человек на 166 мест). На заочную форму обучения абитуриенты больше всего заявок подали на направления «Журналистика» (6,4 человека на место), «Реклама и связи с общественностью» (6,4 человека на место), «Организация работы с молодежью» (2,6 человека на место).

В прошлом году самый высокий конкурс на бюджетное место был у направлений «Реклама и связи с общественностью» (106,4 человека на место), «Лингвистика» (78,9 человека на место), «Судебная и прокурорская деятельность» (64,1 человека на место), «Государственное и муниципальное направление» (58,8 человека на место).