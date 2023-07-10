В День семьи, любви и верности AVA Group организовал детские праздники в сданных ЖК

7и 8 июля AVA Group организовал детские праздники

На придомовой территории жилых комплексов «Маршал», Fresh и Novella прошли праздничные мероприятия, которые за два дня посетили свыше 500 детей.

Маленькие гости 7 июля на спортивной площадке ЖК «Маршал» приняли участие в интерактивном спектакле и флешмобе, приуроченном ко Дню семьи. А на следующий день, 8 июля, праздничную эстафету приняли жители ЖК Fresh и Novella.

Тематика организованных активностей была посвящена простым семейным ценностям: заботе о семье и родных людях, донесению важности уважительного отношения не только к старшим, но и ко всем окружающим.

Праздничная программа прошла в компании любимых героев мультфильма «Три кота». Для маленьких гостей состоялась зажигательная дискотека для всей семьи. Поддержал настроение обаятельный фокусник, которые не только устроил волшебное представление, но и познакомил детей и взрослых с животными — обезьяной, змеей и кроликами: от его выступления дети остались в восторге. Самые активные участники рассказали стихи, посвященные семье. И конечно, по традиции, завершился праздник ярким фейерверком, проведением интересных конкурсов и вручением подарков от холдинга AVA Group.

Яркие и увлекательные праздники с зажигательной дискотекой, песнями и подарками, посвященные Дню семьи, любви и верности, были организованы для формирования у детей понимания роли семьи, ее значимости и уникальности. AVA Group уверен, что сохранение семейных ценностей является основной задачей нашего поколения.

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