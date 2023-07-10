Нижегородская область вошла в топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов

Минпромторг РФ включил Нижегородскую область в топ-20 регионов с наиболее эффективной реализацией промышленной политики. Рейтинг был представлен на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме Нижегородской области в первую двадцатку вошли Москва, Московская область, Башкирия, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Тульская, Челябинская, Свердловская, Ростовская, Калужская, Оренбургская, Курганская, Рязанская, Омская, и Ленинградская области, республики Карелия, Мордовия и Чувашия.

Кроме того, Нижегородская область стала лучшей в блоке «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития».

В Мипромторге РФ отметили, что рейтинг составляется для того, чтобы вовлечь регионы в развитие промышленного комплекса, определить точки роста развития субъектов, обеспечить обмен опытом по лучшим региональным практикам и выявить слабые и сильные стороны субъектов, чтобы сформировать комплексный подход к дальнейшему развитию отрасли. С 2023 года подход к рейтингованию изменен. Исключены показатели, отражающие исключительно наличие каких-либо инструментов (регионального ФРП, региональной стратегии развития промышленности) и не характеризующие развитие в отрасли.

Андрей Репин