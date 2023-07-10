Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об изделиях, которые впечатлили ее больше всего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модель демонстрирует браслет из жадеита во время пресс-показа весенних аукционов Sotheby's в марте 2021 года.

Фото: scmp.com Модель демонстрирует браслет из жадеита во время пресс-показа весенних аукционов Sotheby's в марте 2021 года.

Фото: scmp.com

Как-то мой друг и знаменитый гонконгский ювелир по совместительству Диксон Юн сказал мне, что по-настоящему понять жадеит может только китаец. Я, конечно, не китаец, но недавно задалась целью разобраться в вопросе. Для этого я посетила ограночное производство в Чиангмае.

Первое и главное, что отличает жадеит от нефрита (общее название для этой группы минералов — жад), нефрит мягче. 6-6,5 по шкале Мооса у нефрита и 6,5-7 у жадеита. Напомню, что Моос — это шкала относительной твердости, и на деле разница не такая маленькая. Если минерал с твердостью 6 можно поцарапать напильником, то минерал с твердостью 7 царапает стекло, а обрабатывается инструментом с алмазным напылением. Важен и цвет, а еще текстура и прозрачность. Самый дорогой жадеит полупрозрачен на просвет.

Делают из жадеита и нефрита совершенно разные объекты — от бус и изображений Будды до таких нестандартных вещей, как, например, фигурка Lamborghini. Я серьезно такую видела. Но, пожалуй, одна из наиболее меня впечатливших вещей — это цепь со звеньями из жадеита. Ее всю вырезают из единого куска, тщательно продумывая размер и переплетение звеньев. Это порядка месяца работы опытного мастера. И красота невероятная.