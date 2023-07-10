Антимонопольщики нашли нарушения в аукционе астраханской больницы

Астраханская «Областная детская клиническая больница им. Н. Н. Силищевой» незаконно зарегистрировала заявку одного из поставщиков на монтаж системы видеонаблюдения. К такому выводу пришли в управлении федеральной антимонопольной службы. В ведомстве сообщили, что на конкурс заявились три потенциальных поставщика — профильная комиссия признала все заявки соответствующими требованиям.

В управлении антимонопольной службе проверили аукцион и пришли к выводу: в больнице незаконно допустили одного из участников до торгов. По сообщению регионального УФАС, «победителем в своей заявке указаны характеристики поставляемого товара, не соответствующие характеристикам установленным Извещением».

На данный момент вопрос о возбуждении административного дела находится на рассмотрении.