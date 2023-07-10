Более 8 тысяч тестов: эксперты оценили интернет в Ижевске

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России — оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla®.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мегафон Фото: Мегафон

Результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest® в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн различных устройств.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100х100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств. МегаФон признан лидером по этому показателю второй год подряд.

По скорости мобильного интернета МегаФон сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Ижевске. Во 2 квартале 2023 года медианная скорость скачивания в регионе составила 28,33 Мбит/с. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам около 8 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе. Высокая скорость передачи данных стала результатом работы по развитию сети. Специалисты оператора запустили новые базовые станции в столице региона, поработали над качеством услуг в Глазове и Можге. Также в рамках партнерства с министерством цифрового развития Удмуртии доступ к мобильной связи и скоростному интернету впервые появился в семи населенных пунктах республики.

«За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи — сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE — мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть»,— комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

Исследование и подробная информация на сайте.

*Укла, Спидтест