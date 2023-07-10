«Центр-инвест» начал прием заявок по программе «зонтичных» поручительств Корпорации МСП

Клиенты банка могут воспользоваться «зонтичным» механизмом поручительства Корпорации МСП и получить кредит при нехватке залога.

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«Зонтичный» механизм — это упрощенный способ получить банковское финансирование, если предпринимателю не хватает залога для обеспечения по кредиту. Корпорация МСП выступает гарантом для банка, что до 50% обязательств заемщика по кредиту будут выполнены в случае неисполнения предпринимателем обязательств перед банком. Корпорация МСП — федеральный институт инновационного развития малого и среднего предпринимательства, который предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.

«Банк „Центр-инвест“ активно участвует во всех программах льготного финансирования субъектов МСБ, привлекая в регион лучшие условия для поддержки и развития предпринимательства.

Новая программа „зонтичного“ поручительства расширяет возможности финансирования для клиентов банка и, мы уверены, будет очень востребована среди предпринимателей юга России», — прокомментировала начальник управления по работе с корпоративными клиентами Анастасия Коротун.

Банк «Центр-инвест» занимает лидирующие позиции в России в кредитовании проектов малого и среднего бизнеса, модернизации предприятий, развитии женского, молодежного и социального предпринимательства. Индивидуальный подход, прозрачные условия кредитования и эффективные устойчивые практики управления рисками позволяют банку сохранять высокое качество кредитного портфеля и поддерживать низкий уровень просроченной задолженности клиентов — почти в 2 раза ниже, чем в среднем в стране.

ПАО КБ «Центр-инвест»