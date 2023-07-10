Потерявшуюся 6-летнюю девочку нашли на садоводческом массиве в Воткинске

В Воткинске сотрудники полиции отыскали 6-летнюю девочку, которая отправилась погулять около 20:00 и не вернулась домой. Заявление о пропаже поступило от ее родителей, которые изначально пытались самостоятельно найти ребенка, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сотрудники полиции незамедлительно начали поиски. Обследовались близлежащие дворы, детские площадки и подъезды домов. Однако отыскать ребенка удалось около 5:00 на территории одного из садоводческих массивов, куда забрела потерявшаяся девочка.

Отмечается, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

В настоящее время девочка находится рядом с родителями. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, а в отношении родителей составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). Семью поставят на профилактический учет.