Кубань вошла в топ-5 промышленных регионов России

Краснодарский край за год почти вдвое улучшил показатели эффективности реализации промышленной политики и занял четвертое место в рейтинге промышленных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По итогам работы в 2021 году Кубань занимала седьмое место в рейтинге. Новые результаты озвучил зампредседателя правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на международной промышленной выставке «Иннопром-2023».

«Это показатель эффективной совместной работы власти и бизнеса, а также результат оперативных и своевременных решений. Это, например, меры поддержки, которые мы существенно нарастили в условиях усилившихся санкций»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что отраслевым предприятиям края сейчас доступны 10 направлений субсидирования из регионального бюджета, 16 программ льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности региона, а также налоговые льготы, преференции на землю и нефинансовые меры поддержки. По словам главы региона, на развитие промышленности в этом году выделят более 1,5 млрд руб., а капитализация краевого ФРП достигнет 5,5 млрд руб.

Вениамин Кондратьев отметил, что одним из главных приоритетов в развитии промышленности является запуск импортозамещающих производств. Два таких проекта уже реализованы в Краснодаре и Кореновском районе. Также их строят в Динском, Крымском, Кавказском, Северском и других районах края. Всего до 2030 года в регионе планируют построить или развить 27 импортозамещающих предприятий.

Татьяна Ручкина

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