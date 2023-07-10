Метшин призвал футбольных фанатов уважительно относиться к Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал фанатов ЦСКА и «Зенита» уважительно относиться к городу и его жителям на предстоящей игре за Суперкубок России. Об этом он заявил на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По его словам, в преддверии матча правоохранители Казани ведут большую напряженную работу.

«Надеемся, что с задачей они, как всегда, отлично справятся. А болельщиков просим быть максимально активными только на трибунах, быть вежливыми и болеть за родной клуб с уважением к городу и его жителям»,— сказал Метшин.

"Ъ-Казань"