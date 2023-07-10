В Орловской области расследуют обстоятельства возгорания на железной дороге

Правоохранительные органы начали проверять обстоятельства случившегося в ночь с воскресенья на понедельник возгорания релейного шкафа рядом с железнодорожными путями в Орловской области. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Андрей Клычков. Причины пожара пока не уточняются.

Губернатор уточнил, что «в настоящее время железнодорожное направление работает в штатном режиме»: «Возгорание было оперативно установлено и устранено. Пострадавших нет».

Губернатор заверил, что «правоохранительный блок проведет необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего».

Сергей Калашников

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