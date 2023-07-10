В Нижнем Новгороде из-за подтопления улиц ограничено движение трамваев и троллейбусов

Несколько улиц подтопило в Нижнем Новгороде в результате сильных дождей. Из-за этого сегодня, 10 июля, утром в городе приостановили работу троллейбусов и трамваев по девяти маршрутам, еще на пяти маршрутах могут быть затруднения, сообщили в региональном «Центре развития транспортных систем». В центре города ситуация стабильная, троллейбусы работают на четырех маршрутах в обычном режиме.

«Троллейбусы нельзя эксплуатировать при уровне воды на проезжей части выше 12 см по борту в связи с тем, что там находится система обеспечения движения троллейбусов — возможно короткое замыкание»,— рассказали в «Центре развития транспортных систем». Кроме того, в городе подтопило подстанцию, которая питала троллейбусное депо №2, оно обесточено.

Дожди идут в Нижнем Новгороде с субботы, 8 июля. Коммунальные службы откачали с улиц около 15 тыс. кубометров воды.

В городе выпало больше месячной нормы осадков. «Это серьезный объем воды. Синоптики говорят, что последний раз такой уровень осадков фиксировали в 1929 году. Судя по прогнозу погоды, ливни пришли в город минимум на несколько дней. Все службы и техника максимально привлечены к устранению последствий»,— написал мэр города Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

Также из-за непогоды на особый режим работы переведены энергетики «Нижновэнерго».

Анастасия Еремина, Нижний Новгород