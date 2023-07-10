Спрос на приложения с ИИ поддержал квартальные продажи TSMC

Во втором квартале продажи крупнейшего в мире производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) достигли $15,3 млрд, как подсчитало агентство Bloomberg (сама TSMC публикует отчетность за каждый отдельный месяц). Это на 10% ниже, чем годом ранее за тот же период, но выше прогнозов аналитиков.

Как следует из отчетности TSMC, в июне ее продажи составили $4,98 млрд. С начала года по июнь включительно продажи компании превысили $31 млрд, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как отмечает Bloomberg, причиной определенного укреплением квартальных продаж стал резкий рост спроса на приложения с искусственным интеллектом (ИИ), требующих как раз тех полупроводников, которые производит TSMC. Тайваньская компания является главным производителем полупроводников для ИИ-ускорителей Nvidia, которые считаются лучшими для обучения больших моделей данных, как те, что используются в ChatGPT. Акции TSMC на бирже Тайваня с начала года выросли на 25%.

Алена Миклашевская