Долги предприятий ЖКХ Челябинской области за электроэнергию выросли на 7%

С начала этого года задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию выросла на 7% и достигла 1,7 млрд руб. Об этом сообщают в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт».

Среди территорий с наихудшей платежной дисциплиной лидирует Златоуст, где долги водоканалов и котельных составляют 185 млн руб. Следом идут Миасс (184 млн руб.), Катав-Ивановский и Саткинский районы (по 173 млн руб.), Челябинск (125 млн руб.) и Троицк (121 млн руб.). Замыкает список Верхний Уфалей (103 млн руб.).

В «Уралэнергосбыте» отмечают, что за неуплату в регионе отключили от электроэнергии свыше 100 котельных, обеспечивающих теплом 18 районов. Среди них объекты муниципального предприятия «Теплоэнерго» (Катав-Ивановский район), долги которого достигли 90 млн руб.

«Водоканалы и котельные, собирая деньги с населения, не оплачивают электроэнергию, которая фактически ими потребляется, тратя денежные средства на иные нужды по собственному усмотрению. Ситуация усугубляется еще и тем, что зачастую администрации муниципалитетов уклоняются от решения проблем и не осуществляют надлежащий контроль за предприятиями, использующими муниципальное имущество», — комментирует первый заместитель гендиректора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте