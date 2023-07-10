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Более 30 нижегородских предприятий представили продукцию на выставке «Иннопром-2023»

31 предприятие Нижегородской области приняло участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

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Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

На стенде Нижегородской области свои продукты представили 27 компаний из разных областей: интернет-технологий, машиностроения, химии, нефтехимии, металлургии. Собственные экспозиции организовали четыре компании — Группа ГАЗ, «Чайка-НН» (производит спецтехнику), научно-производственное объединение «Эркон» (производит резисторы) и металлургическая компания «Волгастальпроект».

Делегация Нижегородской области в этом году вновь стала самой многочисленной. В нее вошли представители около 50 компаний, заместитель губернатора Андрей Саносян, председатель областного заксобрания Евгений Люлин, министр промышленности региона Максим Черкасов и другие руководители.

«Иннопром» проводится в Екатеринбурге с 2010 года. В этом году выставка пройдет с 10 по 14 июля. Главным партнером стала республика Беларусь. Ожидается, что мероприятие соберет более 40 тыс. посетителей.

Елена Ковалева

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