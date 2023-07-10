В Саратове полуторагодовалый ребенок выпал из окна

Саратовские следователи начали проверку после падения маленького мальчика из окна. Инцидент произошел в Волжском районе, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Полуторагодовалого ребенка госпитализировали в одно из медучреждений города. Мальчик выпал из окна второго этажа дома на Малом Долинном проезде.

Родителям напоминают о недопустимости оставления детей возле открытых окон, «в том числе оснащенных противомоскитными сетками, создающими лишь иллюзию закрытого окна».

В своем Telegram-канале министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин уточнил, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

Дарья Васенина