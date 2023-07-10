Стоимость стройматериалов в Ижевске сократилась на 15%

В столице Удмуртии продажи строительных материалов выросли на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, с апрелем — на 6%. При этом, по данным Авито, ценник на стройматериалы и товары для ремонта стал меньше на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, жители Ижевска в 5,1 раза чаще приобретали ворота, заборы и ограждения. Заметную динамику показали строительные смеси — 150%, листовые материалы — 91%, готовые строения и срубы — 90%, лестницы и комплектующие к ним — 71%, крепеж — 62%, железобетонные изделия — 57%.

Отметим, что активнее всего товары для строительства и ремонта приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга.