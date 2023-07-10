Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды

В Крыму вновь приостановили работу Керченской паромной переправы из-за непогоды, сообщили в министерстве транспорта республики.

«В связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена»,— уточнили в министерстве.

Отметим, что за час до этого в ведомстве сообщили о возобновлении работы переправы после ее остановки из-за сильного ветра, скорость которого, по данным МЧС, достигала 24 метров в секунду.

По данным специалистов, за минувшие сутки силами пассажирско-автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 12 рейсов, перевезено 554 пассажира, 56 железнодорожных вагона, 389 единиц автомобильного транспорта.

В конце прошлой недели на Керченской паромной переправе приступили к перевозке грузовых автомобилей два больших десантных корабля (БДК).

Александр Дремлюгин, Симферополь