Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды

В Крыму вновь приостановили работу Керченской паромной переправы из-за непогоды, сообщили в министерстве транспорта республики.

«В связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена»,— уточнили в министерстве.

Отметим, что за час до этого в ведомстве сообщили о возобновлении работы переправы после ее остановки из-за сильного ветра, скорость которого, по данным МЧС, достигала 24 метров в секунду.

По данным специалистов, за минувшие сутки силами пассажирско-автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 12 рейсов, перевезено 554 пассажира, 56 железнодорожных вагона, 389 единиц автомобильного транспорта.

В конце прошлой недели на Керченской паромной переправе приступили к перевозке грузовых автомобилей два больших десантных корабля (БДК).

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...