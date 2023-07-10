Студенты трех регионов сдали экзамены экспертам «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» приняли участие в итоговой аттестации в семи учебных заведениях Тюменского макрорегиона. Энергетики оценили уровень знаний более 300 выпускников по программам среднего профессионального и высшего образования.



Представители «Россети Тюмень» работали в составе государственных экзаменационных комиссий Сургутского государственного и Тюменского индустриального университетов, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, Новоуренгойского многопрофильного и Урайского политехнического колледжей. А в Индустриальном институте Югорского государственного университета и Сургутском политехническом колледже оценка знаний состоялась под председательством энергетиков из «Россети Тюмень».

В Югре специалисты компании стали экспертами демонстрационного экзамена. Эта форма проверки знаний стала обязательной частью аттестации всех студентов прикладных специальностей. Порядка 50 выпускников колледжей из Нефтеюганска и Урая подтвердили свои компетенции при моделировании реальных производственных ситуаций.

Привлечение молодых специалистов в электроэнергетическую отрасль – один из приоритетов кадровой политики «Россети Тюмень». За последние три года работу в энергокомпании получили 76 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений.