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Из-за непогоды отменили электрички между Сочи и Абхазией

Из-за сильных ливней было приостановлено движение поездов между Сочи и Абхазией. Некоторые электрички полностью отменили, сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

9 июля было закрыто движение на перегоне Гагра — Цандрипш. В связи с этим поезда №306 Сухум — Москва и №480 Сухум — Санкт-Петербург были остановлены в пути. Пассажиров до станции Цандрипш доставили автобусами. Также были отменены туристический поезд №928 Гагра — Сочи — Туапсе и «Ласточка» №923 Аэропорт Сочи — Гагра.

На 10 июля отменены поезда №921, 922, 923, 924, курсирующие между Гагрой и Сочи. Также не ходит туристический поезд №927/928 сообщением Туапсе — Сочи — Гагра.

Татьяна Ручкина

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