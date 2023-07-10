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Коммерсантъ FM
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Tele2 к августу сократит сеть магазинов в России на 15%

Мобильный оператор Tele2 к августу 2023 года закроет около 400 розничных точек, это 15% розничных магазинов оператора. Директор «Tele2 Ретейл» Денис Голещихин в разговоре с ТАСС объяснил это сокращением рынка SIM-карт и снижением трафика в салонах. Высвободившиеся после сокращения деньги направят на диджитализацию.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В текущих условиях рынка мы считаем правильной стратегию по оптимизации операторской розницы. Мы намерены уменьшить число магазинов на 15% — это порядка 400 точек по стране. Закрытие части салонов позволит повысить эффективность работы оставшихся магазинов розничной сети»,— сообщил господин Голещихин. Позднее в пресс-службе уточнили, что сеть сократят к августу.

Денис Голещихин отметил, что в странах Европы и США на один салон связи приходится в два раза больше граждан, нежели в России. «Это подтверждает вывод, что российская телеком-розница "перегрета". Все операторы давно заявляют о сокращении числа салонов, но оптимизация должна идти более быстрыми темпами. Мы прогнозируем сокращения сети операторами на 40-50% в сравнении с допандемийным временем»,— добавил он.

Средства, высвободившиеся после сокращения сети, пойдут на цифровые вывески и ценники, виртуальные витрины, системы видеонаблюдения и подсчета посетителей, проект по сдаче в аренду цифровых рекламных носителей, развитие мобильного приложения для продавцов, коллаборации.

По словам Дениса Голещихина, объем рынка SIM-карт резко сократился. В 2016–2017 годах он составлял порядка 120 млн руб. В 2022 году снижение числа посетителей в салонах составило порядка 40% к допандемийному периоду. До пандемии средняя площадь салона была 35 кв. м (меньше общерыночной), после — примерно 29 кв. м. «Сейчас задача номер один — работать над эффективностью каждой отдельно взятой локации. Сегодня на нерастущем рынке операторы вынуждены агрессивно снижать площадь салонов»,— заявил Денис Голещихин.

Розница Tele2 работает по франчайзинговой модели. У оператора 350 партнеров по всей России и более 2650 салонов.

Анастасия Ларина

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