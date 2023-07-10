АО «РИК» инвестирует 500 млн рублей в телеком-индустрию Ростовской области

Соглашение с АО «Русская Инфраструктурная Компания» (АО «РИК») о развитии телекоммуникационной индустрии на территории Ростовской области было подписано на форуме ИННОПРОМ- 2023, сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области». Инвестор вложит в проект 500 млн руб.

Совместно с операторами связи АО «РИК» повысит качество связи на территории всего региона и улучшит покрытие сигналом ключевых объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Сроки реализации и конкретные этапы реализации проекта в сообщении не указаны.

АО «Русская Инфраструктурная Компания» (АО «РИК»), основана в 2022 году. Ей принадлежат антенно-мачтовые сооружения на территории страны. Компания – технологический партнер операторов связи и администраций регионов РФ по цифровизации страны.

Анастасия Назарова