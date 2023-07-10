Второй в Казани хоспис откроют в начале следующего года

В Казани второй хоспис планируют открыть досрочно, первых пациентов там примут уже в начале следующего года. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ

Строительные работы будут завершены к концу лета. В данный момент рабочие занимаются благоустройством помещений зимнего сада.

Второй хоспис в Казани будет рассчитан на 60 пациентов. При необходимости его можно будет развернуть до 200 мест. А в действующем хосписе запланированы расширение и полноценное открытие детского отделения.

"Ъ-Казань"