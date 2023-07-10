На ремонт фасада главного корпуса УУНТ направят до 10 млн рублей

Уфимский университет науки и технологий (УУНТ) на аукционе 19 июля выберет подрядчика ремонта фасада главного корпуса университета, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 10,75 млн руб.

Ремонт необходимо выполнить в течение трех месяцев. Подрядчик должен очистить фасады от старой краски, заново оштукатурить и окрасить поверхности акриловыми красками, отремонтировать часть кирпичной кладки керамическим кирпичом и облицовку из мраморных плит, сменить сандрики, отливы, карнизы из листовой стали, окрасить двери, облицевать ступени гранитными плитами, установить прожектор и светильники.

Уфимский университет науки и технологий был создан в 2022 году путем объединения Башкирского госуниверситета (БашГУ) и Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ).

Майя Иванова

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