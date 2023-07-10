Правительство Челябинской области будет сотрудничать с агрохолдингом «Ситно»

Правительство Челябинской области заключило соглашение о взаимодействии с АО «Ситно» по реализации проекта создания селекционно-семеноводческого центра в растениеводстве. Стороны подписали документ на промышленной выставке «Иннопром – 2023» в Екатеринбурге. Об этом сообщают в пресс-службе областного кабинета министров.

Проект предполагает создание центра по обработке и хранению семян мощностью 15 тыс. т в год. Он разместится в поселке Буранный Агаповского района.

Также правительство региона заключило с компанией «Ситно» соглашение о сотрудничестве еще по одному инвестпроекту. Речь идет о создании репродуктора первого порядка по кроссам мясных пород кур в Кизильском районе. Проект нацелен на диверсификацию производства с целью увеличения выпуска продукции. Реализовать его планируется до 2026 года.

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