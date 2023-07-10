Саратовские чиновники выдали сиротам квартиры с плесенью

Прокуратура Саратовской области отчиталась о восстановлении жилищных прав двух сирот. Как сообщили в надзорном ведомстве, две девушки в порядке очереди получили от регионального минстроя квартиры в Энгельсе в 2016 году. Экспертиза показала: «несмотря на незначительный срок эксплуатации, имеет степень износа 14 %».

В частности в квартирах имела место повышенная влажность, а стены оказались поражены грибком.

Представители прокуратуры через суд потребовали у чиновников предоставить сирота другие благоустроенные квартиры. По информации надзорного ведомства теперь права граждан восстановлены.

Никита Маркелов