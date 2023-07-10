Экс-директор службы по благоустройству Уфы обвиняется в краже павильона

Прокуратура Советского района Уфы направила в суд уголовное дело по факту хищения и продажи цветочного павильона в отношении бывшего директора МБУ «Служба по благоустройству Советского района Уфы» Ахияра Бурганова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщили в пресс-службах республиканских прокуратуры и СКР.

По версии следствия, в марте 2022 года владельцу цветочного павильона было предложено его перекрасить для соответствия городской среде. Предприниматель согласился, павильон был перемещен на территорию службы по благоустройству. В июле прошлого года по поручению директора торговый объект был продан его подчиненными без согласия и ведома собственника. Полученными от продажи 95 тыс. руб. Ахияр Бурганов распорядился по своему усмотрению. При этом владелец магазина продолжал вносить арендную плату за земельный участок. Когда он обнаружил пропажу, обратился в правоохранительные органы. Нанесенный ущерб оценен в 1,1 млн руб.

Обвиняемый вину не признал. Для возмещения причиненного вреда арестован его дом.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте