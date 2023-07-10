В Челябинске 575 домов попадут в четвертый этап опрессовки теплосетей

С 11 июля в Челябинске стартует четвертый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Без горячей воды до 25 июля останутся жители 575 многоквартирных домов, сообщается на сайте мэрии.

Также под отключения попадут 47 детских садов, 23 учебных учреждения, 14 лечебных организаций. Во время четвертого этапа опрессовка пройдет в трех районах – Центральном, Калининском и Курчатовском.

До 18 июля в Челябинске еще продолжается третий этап гидравлических испытаний теплосетей. Горячая вода отсутствует в 948 многоквартирных, 87 частных домах, 108 социальных учреждениях в пяти районах города.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте