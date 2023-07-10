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В Казани уровень безработицы снизился до 0,38%

Уровень безработицы в Казани на начало июля составил 0,38%. Об этом на деловом понедельнике сказал директор центра занятости города Тимур Муллин.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его словам, в настоящее время в Казани зарегистрированы 2,4 тыс. безработных. Это в полтора раза меньше, чем годом ранее. Всего за первые шесть месяцев 2023 года в центр занятости обратились 5,4 тыс. человек, что на 4 тыс. меньше, чем годом ранее. 3,8 тыс. жителей в итоге были трудоустроены. Доля трудоустройства составляет 71%.

"Ъ-Казань"

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