Фотограф упал со скалы в Иркутской области

МЧС Иркутской области эвакуировало фотографа, который упал со скальника «Идол» в Шелеховском районе с высоты примерно 10 м и потерял сознание.
К месту происшествия выехала бригада спасателей и медиков. «Мужчина в себя не приходил, на теле были многочисленные гематомы», - говорится в сообщении главного управления МЧС по региону.
Более четырех часов мужчину несли на носилках к служебному автомобилю. Спасательная операция заняла около 10 часов.
По словам фотографа, он забрался на скалы чтобы сделать несколько снимков. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал на камни.