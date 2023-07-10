Фотограф упал со скалы в Иркутской области

МЧС Иркутской области эвакуировало фотографа, который упал со скальника «Идол» в Шелеховском районе с высоты примерно 10 м и потерял сознание.

К месту происшествия выехала бригада спасателей и медиков. «Мужчина в себя не приходил, на теле были многочисленные гематомы», - говорится в сообщении главного управления МЧС по региону.

Более четырех часов мужчину несли на носилках к служебному автомобилю. Спасательная операция заняла около 10 часов.

По словам фотографа, он забрался на скалы чтобы сделать несколько снимков. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал на камни.

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Лолита Белова