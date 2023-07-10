Поезд из Петербурга в Абхазию не доедет до конечной остановки из-за ливней

Поезд № 479 из Санкт-Петербурга в Сухум, назначенный на 10 июля, не пойдет до точки назначения из-за сильных ливней на территории Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).

«Поезда №306 Москва—Сухум и №479 Санкт-Петербург—Сухум будут следовать до станции Цандрипш. Далее до места назначения пассажиры будут отправлены автотранспортом»,— говорится в сообщении.

Накануне также из-за погодных причин оба поезда в обратном направлении также были остановлены в пути. Пассажиров пришлось доставлять до Цандрипша автобусами. Кроме того, был отменен поезд «Ласточка» из Сочи в Гагры.

В ряде российских регионов, в частности, на юге, сейчас введены ограничения из-за непогоды. Поселок Мирный возле олимпийских объектов эвакуируют из-за ливней. В Сочи людям рекомендовали оставаться дома или в безопасном месте из-за поднятия уровня воды в реке Хорота. Приостановлены поезда в Абхазию, закрыто движение транспорта по Транскавказской автомагистрали в Южную Осетию. Не работает Керченская переправы из-за сильного ветра.

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