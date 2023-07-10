На строительство участков трассы в Салаватском районе направят до 214 млн рублей

Администрация Салаватского района на конкурсе 27 июля выберет подрядчика строительства и реконструкции участков дороги от села Алькино до деревни Тикеево, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 214,5 млн руб., из них 211 млн руб. оплатит бюджет республики, остальное выделит район.

Работы необходимо завершить до октября 2025 года. Общая длина участков трассы составляет 3,7 км. Подрядчик должен положить асфальт и провести наружные электрические сети и линии связи. Он обязан дать восьмилетнюю гарантию на земляное полотно и основание дорожной одежды, семилетнюю — на верхний слой покрытия и пятилетнюю — на нижний.

Майя Иванова

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