Во время стихии в Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы

Во время непогоды в Сочи командиры 17 самолетов приняли решения уйти на запасные аэродромы. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По данным на 9 часов 10 июля, уже 15 из 17 воздушных судов прибыли в аэропорт Сочи. 13 из них обслужили и отправили в города назначения. Сейчас на дорогах в Адлерском районе и федеральной территории Сириус сохраняется сложная обстановка, которую просят учитывать при планировании выезда в аэропорт.

Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, погодные условия благоприятные. Однако метеорологи предупреждают, что ситуация может измениться к 21 часу.

Татьяна Ручкина

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