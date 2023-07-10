Контракт на строительство западного обхода села Толбазы заключен с челябинской компанией

Управление дорожного строительства Башкирии заключило контракт на строительство западного обхода села Толбазы в Аургазинском районе с челябинским ООО «Урал-сервис-групп», сообщается на сайте госзакупок. Стоимость контракта начальной ценой 450 млн руб. была снижена до 436.4 млн руб. (дисконт — около 3%). Победитель был единственным из участников, чья заявка признана соответствующей.

Работы должны быть завершены до ноября 2027 года. Длина участка составляет 5,7 км.

Ранее заключение контракта было приостановлено по жалобе пермского ООО «Сиддхи». Заявитель указывал, что заказчик в нарушение закона «О контрактной системе» не установил ограничений для участия в закупках в соответствии с законодательством. Управление ФАС признало жалобу необоснованной.

ООО «Урал-сервис-групп», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2006 года. Строительная компания принадлежит московскому АО «Ойкумена». В 2022 году ее выручка составила 6,2 млрд руб., чистая прибыль — 93,3 млн руб. В текущем году компания заключила три госконтракта на общую сумму 869,7 млн руб.

Майя Иванова

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