Челябинских перевозчиков в июне оштрафовали на 700 тыс. рублей

В июне контролеры проверили 281 транспортное средство, которое выполняет рейсы по регулируемым маршрутам Челябинской агломерации. В связи с выявленными нарушениями перевозчикам назначены штрафы на общую сумму свыше 700 тыс. руб. Об этом сообщают в казенном учреждении «Организатор перевозок Челябинской области».

Всего проверили 276 автобусов и 5 трамваев. Основными нарушениями стали нерабочие терминалы безналичной оплаты и валидаторы, отсутствие у терминалов функции приема оплаты по социальной карте. В ряде транспортных средств не было кондиционера, либо он не работал, а водители предлагали оплатить проезд онлайн-переводом.

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