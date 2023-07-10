Избившего мать жителя Ижевска приговорили к колонии

В столице Удмуртии перед судом предстал 27-летний местный житель, которого признали виновным в нанесении побоев материи и применении насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что мужчина из-за малозначительного повода напал на мать. Он нанес женщине побои ногами и руками по различным частям тела. По данному факту на место происшествия прибыли сотрудники полиции, чтобы пресечь действия мужчины.

Однако, когда осужденного доставили в участковый пункт полиции, он напал уже на полицейского.



Суд назначил виновному наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.