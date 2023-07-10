Молодежный центр обновляют в Глазове

В Глазове продолжаются работы по обновлению молодежного центра. После ремонта здесь появится медиа-коворкинг для съемок видео, звукозаписывающая студия, библиотека, конференц-зал и большой зал для танцевальных мастер-классов и киновечеров, рассказал в Telegram председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram, Ярослав Семенов Фото: Telegram, Ярослав Семенов Фото: Telegram, Ярослав Семенов Фото: Telegram, Ярослав Семенов Фото: Telegram, Ярослав Семенов Следующая фотография 1 / 5 Фото: Telegram, Ярослав Семенов Фото: Telegram, Ярослав Семенов Фото: Telegram, Ярослав Семенов Фото: Telegram, Ярослав Семенов Фото: Telegram, Ярослав Семенов

В настоящее время строители демонтировали пол и плитку, а также сняли решетки с окон и ведут ремонт кровли. Помещение будет выполнено в фирменной стилистике Года молодежи.

«Идеи не рождаются в пустоте, поэтому создаем в Удмуртии крутые современные общественные пространства, где молодежь может вместе общаться и творить. Всего в этом году обновим пять молодежных центров»,— рассказал господин Семенов.