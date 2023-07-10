Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Молодежный центр обновляют в Глазове

В Глазове продолжаются работы по обновлению молодежного центра. После ремонта здесь появится медиа-коворкинг для съемок видео, звукозаписывающая студия, библиотека, конференц-зал и большой зал для танцевальных мастер-классов и киновечеров, рассказал в Telegram председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Предыдущая фотография

Фото: Telegram, Ярослав Семенов

Фото: Telegram, Ярослав Семенов

Фото: Telegram, Ярослав Семенов

Фото: Telegram, Ярослав Семенов

Фото: Telegram, Ярослав Семенов

Следующая фотография
1 / 5

Фото: Telegram, Ярослав Семенов

Фото: Telegram, Ярослав Семенов

Фото: Telegram, Ярослав Семенов

Фото: Telegram, Ярослав Семенов

Фото: Telegram, Ярослав Семенов

В настоящее время строители демонтировали пол и плитку, а также сняли решетки с окон и ведут ремонт кровли. Помещение будет выполнено в фирменной стилистике Года молодежи.

«Идеи не рождаются в пустоте, поэтому создаем в Удмуртии крутые современные общественные пространства, где молодежь может вместе общаться и творить. Всего в этом году обновим пять молодежных центров»,— рассказал господин Семенов.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...