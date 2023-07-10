В Казани началась проверка после гибели 15-летней девочки

Управление СКР по Татарстану проводит проверку по факту гибели 15-летней девочки в Казани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла накануне днем на озере Средний Кабан. По данным МЧС, девочка купалась в водоеме, и в это время на нее упал прыгнувший с тарзанки подросток. В результате ребенок утонул. Сообщение о ЧП поступило в 16:20, а нашли тело погибшей в 17:32 на глубине в 10 м от берега.

По предварительной версии, подросток был на водоеме с ровесниками. Детали ЧП уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Ъ-Казань"