После покушения на убийство 15-летней девушки прокуратура проверит работу системы профилактики правонарушений несовершеннолетних

Прокуратура проверит деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Октябрьском округе после попытки подростка убить свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

8 июля несовершеннолетний подросток облил свою 15-летнюю знакомую горючей жидкостью и поджег. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Потерпевшая госпитализирована в местную больницу в тяжелом состоянии. По данным «Ъ-Прикамье», в рамках расследования дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела взято на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.