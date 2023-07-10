Вице-президент X5 Group Станислав Богданов заявил о намерении открывать в Удмуртии новые «Фермерские островки»

В Удмуртии планируют открывать новые точки «Фермерских островков», где представлена продукция местных производителей. Об этом 7 июля рассказал вице-президент X5 Group Станислав Богданов, прибывший в Ижевск для рабочей встречи с главой региона Александром Бречаловым, пишет пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Всего в республике представлено 266 торговых объектов федеральной компании, благодаря которым создано больше 2,5 тыс. рабочих мест. Кроме того, в Удмуртии реализуется проект «Фермерский островок», куда поставляют свою продукцию фермерские хозяйства. В топе покупателей мясо, колбаса и кондитерские изделия.

Как отметил господин Бречалов, «Фермерский островок» — это возможность МСП и небольшим фермерам зайти в крупную федеральную сеть с хорошим трафиком. «Мы аграрный регион и расширение рынка сбыта — хорошее подспорье для развития хозяйств»,— подчеркнул глава региона.

«К сожалению, не все предприниматели могут попасть на полки магазинов по разным причинам. К примеру, это малые объемы производства, низкая периодичность поставок. Для этого мы развиваем проект "Фермерских островков". В республике планируем больше работать с местными производителями — открывать новые точки»,— рассказал Станислав Богданов.