В Новосибирске за невыплату зарплаты на 34 млн рублей экс-руководителя завода приговорили к условному сроку

Бывший руководитель новосибирского предприятия осужден за невыплату заработной платы на сумму почти 34 млн руб. и сокрытие свыше 19 млн руб., предназначенных для уплаты налогов и страховых взносов. Об этом сообщила прокуратура региона.

Приговором суда фигуранту дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, в особо крупном размере) назначены два с половиной года условно. Как установил суд, обвиняемый в 2019-2021 годы, несмотря на наличие финансов, не выплатил заработную плату 93 работникам. «Также осужденный с 2018 по 2019 годы вывел 19 млн руб., предназначенные для уплаты налогов и страховых взносов, через счета подконтрольных ему организаций»,- добавили в ведомстве.

В период предварительного и судебного следствия подсудимый возместил причиненный преступлениями ущерб на сумму более 26 млн руб.

По данным «Ъ», речь идет об ООО «ЗСТМ «Эмур». В марте этого года решением арбитражного суда Новосибирской области предприятие признано банкротом.

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Лолита Белова