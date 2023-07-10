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В аэропорту Перми задерживается вылет двух рейсов

В аэропорту Большое Савино задерживается вылет двух рейсов – в Москву и Сочи. В обоих случаях это вызвано поздним прибытием самолетов.

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Как сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, планируемое время вылета рейса S7 1160 по маршруту Пермь - Москва авиакомпании «S7 Airlines» - 13 час 10 минут. На рейс ожидается 165 человек. Вылет рейса СУ 2915 по маршруту Пермь - Сочи авиакомпании «Аэрофлот» запланирован на 19 час 35 минут. На рейс ожидается 158 человек.

Транспортным прокурором осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.

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