В аэропорту Перми задерживается вылет двух рейсов

В аэропорту Большое Савино задерживается вылет двух рейсов – в Москву и Сочи. В обоих случаях это вызвано поздним прибытием самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Как сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, планируемое время вылета рейса S7 1160 по маршруту Пермь - Москва авиакомпании «S7 Airlines» - 13 час 10 минут. На рейс ожидается 165 человек. Вылет рейса СУ 2915 по маршруту Пермь - Сочи авиакомпании «Аэрофлот» запланирован на 19 час 35 минут. На рейс ожидается 158 человек.

Транспортным прокурором осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.