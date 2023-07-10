В Адыгее в ДТП погибли двое взрослых и 8-летний ребенок

В Шовгеновском районе Адыгеи произошла авария, в которой погибли супруги и их восьмилетняя дочь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. Прокуратура муниципалитета взяла на контроль ход доследственной проверки.

Авария произошла 9 июля около 22:30 часов на 48-м км автодороги Майкоп — Гиагинская — Псебай. По предварительной информации, 41-летний водитель «Лады Гранта» из Ставропольского края при выезде со второстепенной дороги не уступил «Ауди», двигавшейся по главной дороге.

В «Гранте» находились пять человек, трое из которых скончались до приезда «скорой»: это сам водитель, 41-летняя женщина и 8-летняя девочка. Еще двух детей — мальчика и девочку 7 и 13 лет — доставили в Адыгейскую детскую республиканскую клиническую больницу. Также был госпитализирован 40-летний водитель «Ауди» из Шовгеновского района.

Следственно-оперативная группа и госавтоинспекция устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего ДТП. К месту аварии направили дополнительные наряды ДПС, которые обеспечивают безопасный проезд на участке дороги. Следственное подразделение полиции проводит проверку, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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