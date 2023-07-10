Продажи кроссоверов с пробегом в Челябинской области выросли на 53%

В апреле-июне продажи подержанных кроссоверов и внедорожников (SUV) на «Авито» в Челябинской области выросли на 53,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Их средняя цена в регионе составила 1,1 млн руб., сообщается в исследовании «Авито Авто».

Самыми востребованными моделями кроссоверов и внедорожников с пробегом в Челябинской области во втором квартале стали Lada 4x4 и Chevrolet Niva. Доля их продаж в сегменте SUV составляет 8,9% и 6% соответственно. Также пользуются спросом кроссоверы Kia Sportage (5,5%), Volkswagen Tiguan (3,4%) и Toyota RAV4 (2,9%).

Эксперты «Авито Авто» отмечают, что автомобили сегмента SUV остаются востребованными у россиян, а их продажи за год в РФ увеличились на 68,1%, за квартал — на 9,1%. «Это обусловлено удобством эксплуатации таких автомобилей как в городских условиях, так и при поездках по бездорожью», — комментируют эксперты сервиса.

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