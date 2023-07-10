«Ростелеком» и автозавод «Урал» договорились о стратегическом взаимодействии

Компания «Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» (Миасс) на выставке «Иннопром – 2023» в Екатеринбурге договорились о внедрении современных цифровых решений и сервисов, реализации проектов, направленных на повышение эффективности бизнеса.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», документ подписали директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами провайдера Александра Исхизова и гендиректор «Урала» Павел Яковлев.

Взаимодействие включает в себя сотрудничество по вопросам импортозамещения в программно-аппаратных комплексах. Также «Ростелеком» предложит «Уралу» технические решения, позволяющие снизить затраты и улучшить энергоэффективность производственных площадок. «Кроме того, компании договорились о пилотировании модулей предикативной аналитики и интеграции с системами технического обслуживания и ремонта автозавода, - говорится в сообщении провайдера. – Партнеры будут взаимодействовать в направлениях цифровизации безопасности, охраны жизни и здоровья сотрудников завода, а также по вопросам интеллектуальной и периметральной охраны объектов предприятия».